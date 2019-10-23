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Manisa büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın

1 saat önce

Büyükbaş hayvan çiftliğinde yangınManisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında, büyük çaplı maddi zarar meydana geldi.

Büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında, büyük çaplı maddi zarar meydana geldi.

Çampınar Mahallesi Bayramşah mevkisinde bulunan Zeynel Aksu'ya ait büyükbaş hayvan çiftliğinde, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinleri, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, çiftlikteki 10 ineği tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

İlk tespitlere göre elektrik kontağından çıktığı saptanan yangının kesin çıkış nedeni, incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Manisa büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın

Turgutlu, Manisa, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:25 Kaynak: DHA
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