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Manisa Büyükşehir 7 Bin Ceviz ve Badem Fidanı Dağıttı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir 7 Bin Ceviz ve Badem Fidanı Dağıttı

17.12.2021 08:33
Manisa Büyükşehir 7 Bin Ceviz ve Badem Fidanı Dağıttı

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde kırsal kalkınmaya verdiği destek kapsamında duyurusunu yaptığı 100 bin bin fidan desteğinde kapsamında teslimatlarına devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kula, Selendi, Ahmetli, Gölmarmara ve Turgutlu'da 78 üreticiye 7 bin ceviz ve badem fidanını törenle dağıttı.

İl genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla üreticilere desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında duyurusunu yaptığı 100 bin meyve fidanı dağıtımına belirlenen program kapsamında devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, fidan desteği kapsamında Kula, Selendi, Ahmetli, Gölmarmara ve Turgutlu ilçelerindeki 78 üreticiye 7 bin ceviz ve badem fidanını törenle teslim etti. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca 2016 yılında başlatılan ve 2021 yılında da başarı ile sürdürülen 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında zeytin (trilye), ceviz, badem, ayva, cennet hurması, incir, kayısı ve menengiç çöğürü dağıtımı program kapsamında devam ediyor. Üreticiyi sertifikalı fidanlarla buluşturmak, üretime teşvik etmek, ürün kalitesini arttırmak, nüfusun yiyecek ve tarımsal ürün ihtiyaçlarını karşılamak, tarıma dayalı sanayinin hammadde ihtiyacının devamlı olarak karşılanması ve ihracatta önemli bir yeri olan tarımsal ürünlerin yetiştirilmesine kaynak olması amacıyla Kula, Selendi, Ahmetli, Gölmarmara ve Turgutlu ilçelerindeki 78 üreticiye 7 bin ceviz ve badem fidanı dağıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün bu sene içinde 100 bin meyve fidanını üreticiyle buluşturulacağını söylediğini ve bu yönde teslimatlara tüm hızıyla devam ettiklerini belirterek, birçok ilçede dağıtımların tamamlandığını kalan ilçelerde ise program kapsamında dağıtımların devam edeceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir 7 Bin Ceviz ve Badem Fidanı Dağıttı

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir 7 Bin Ceviz ve Badem Fidanı Dağıttı - Son Dakika


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