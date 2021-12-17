Manisa Büyükşehir, Akhisar Çamönü'nden konuk ağırladı - Son Dakika

Ziyarette mahalleye yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Akhisar ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi Muhtarı Yusuf Künel, Çamönü Ertuğrul Özçubukçu Ortaokulu Okul Müdürü Fatih Tukmak ve Müdür Yardımcısı Sedat Kaplan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Daire Başkanı Ergün Aksoy ve şube müdürleri tarafından sıcak bir şekilde karşılanan ve ağırlanan Çamönü Mahallesi heyeti, gösterilen yakın ilgi nedeniyle memnuniyetlerini ilettiler. Ziyarette, Çamönü Mahallesi'ne yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında istişarelerde bulunuldu. Mahalle muhtarı ve okul idarecileri, hizmetleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ve selamlarını ileterek ayrıldılar.