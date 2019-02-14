Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ergün Kula'da

Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün
, seçim çalışmalarını Kula
ilçesinde sürdürdü.
Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun
'u makamında ziyaret eden Ergün, ilçede yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan yatırımlar konusunda bilgi aldı.
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin yatırımlarıyla Kulalılar'ın yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Hüseyin Tosun, "İnşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakı yeniden kazanarak bizlere hizmet yolunda bir 5 yıl daha görev vereceklerdir." dedi.
Daha sonra MHP
İlçe Başkanlığı'na geçen Ergün, burada partililerle bir araya geldi.
Ergün, partililere hitabında 31 Mart'a kadar durmadan, yılmadan çalışmalara devam etmeleri gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:
"Kula benim için çok özel ve önemli bir yere sahiptir. Bugün bile 5 yıl öncesi aklıma geldiğinde tüylerim diken diken oluyor. Sizler teveccühünüz ile bizleri başkan seçtiniz. Bugüne kadar sizlerin destekleri sayesinde hizmet vermeye ve çalışmaya hiç ara vermeden devam ettik. İnşallah yine el ele hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. AK Parti
İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Ergün, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve partililerle görüştü.
Palabıyık, MHP ile birlik beraberlik içinde seçimlerden alınlarının akıyla çıkacaklarına dikkati çekerek, "Her iki partinin de omuzlarında ciddi bir emanet var. Bu emanet ne dünün ne de bugünün hesabıdır. Bu emanet milletimizin ve ümmetin gelecek hesabıdır. 31 Mart akşamı Manisa ilçeleri arasında Cumhur İttifakına en çok oyun çıktığı ile Kula olacaktır." diye konuştu.
Daha sonra ilçe esnafını ziyaret eden Ergün, seçim çalışmalarını ilçedeki muhtarlarla yaptığı toplantıyla sürdürdü.