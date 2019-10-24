Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'den Nihat Özdemir'e ziyaret
Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'den Nihat Özdemir'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'den Nihat Özdemir'e ziyaret

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'den Nihat Özdemir'e ziyaret, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette Nihat Özdemir, Cengiz Ergün ve Mevlüt Aktan'a A Milli Takım forması hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Cengiz Ergün, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a divan rozeti
Dünya Askeri Oyunları'nda Rıza Kayaalp şampiyon oldu Asker selamı yüzünden tepki gösterilen Merih Demiral için Juventus'tan açıklama: Herkes ifade özgürlüğüne sahip Galatasaraylı Belhanda'dan 'özür' açıklaması: Yaşananlardan dolayı özür dilerim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 16:18:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'den Nihat Özdemir'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]