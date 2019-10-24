Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'den Nihat Özdemir'e ziyaret
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:02 Kaynak: AA
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette Nihat Özdemir, Cengiz Ergün ve Mevlüt Aktan'a A Milli Takım forması hediye etti.
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