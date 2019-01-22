Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i Makamında Konuk Etti.

Vali Deniz, Başkan Ergün ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları tarafından belediye önünde karşılandı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Harun Yıldız da hazır bulundu. Manisa'nın tarihi ve kültürel açıdan çok önemli bir şehir olduğunu belirten Vali Deniz ise Manisa'mıza elimizden geldiği kadar destek vermek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Görevinde Başarılar Diledi

Manisa Valisi Ahmet Deniz'e tekrardan yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Ergün, "Sizleri burada görmek bizleri mutlu etti. Bu görevde 10 yıllık bir süreci geride bıraktım. Hayırlısı ile 2,5 ay sonra yapılacak olan yerel seçimler noktasında artık Ankara'da tanıtım törenimiz var. Bu vesile ile Ankara'ya gideceğiz. Geçtiğimiz 15 gün öncesinde de Cumhurbaşkanımızla Manisa'da konuşma fırsatı bulmuştuk. Allah utandırmasın. Manisa'da Cumhur İttifakı adayı olarak gösterilmiş olmak bizim için gurur vesilesi. 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde de vatandaşlarımız takdirlerini belli edecekler. Her şeyin hayırlısı" diye konuştu.