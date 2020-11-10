Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinden Ata'ya saygı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşu ile başladı. Günün anlamına ilişkin konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca ülkemizin değil dünyanın da son yüzyılda gördüğü en büyük dehadır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82'nci yıldönümü dolayısıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anlamlı bir günde toplantının gerçekleştirildiğini belirten Başkanvekili Güzgülü, "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yıldönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca ülkemizin değil dünyanın da son yüzyılda gördüğü en büyük dehadır. Bizlere bıraktığı ölümsüz eserlerin sonsuza kadar savunucusu olduğumuzu belirtiyor, büyük önderimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan'ın Ermeni işgalindeki yerlerde başlattığı savaş, çok şükür zaferle sonuçlandı. Bu bağlamda Azerbaycan'a ve şanlı ordusuna selam gönderiyoruz" dedi.

Asfalt sezonu rekorla kapandı

Konuşmasında Covid-19'a yakalanan, atlatan ve tedavileri devam eden milletvekillerine, belediye başkanlarına, meclis üyelerine, siyasilere ve tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Güzgülü, "Bu elim salgında yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Asfalt sezonumuzu Sarıgöl ilçemizde noktaladık. Bir takım süreçler nedeniyle Temmuz ayında başlatabildiğimiz sezonu, 853.1 kilometre sathi kaplama çalışması ile kazasız belasız bir şekilde sonlandırdık. 632 mahalleyi kapsayan asfalt çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, yenilediğimiz yolları kullanacak hemşerilerime kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. 24 Kasım'da kutlayacağımız Öğretmenler Günü vesilesiyle şimdiden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, buradan saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu duygularla Kasım ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, alacağımız kararların şehrimize ve hemşerilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Toplantıya ara verildi

Konuşmanın ardından meclis gündem maddelerinin oylanmasına geçildi. 89 maddenin görüşüldüğü toplantıda, bütçe görüşmeleri nedeniyle meclis oturumu kapatılmadı. Ara verilen meclisin bir sonraki toplantı tarihi 24 Kasım Salı günü olarak belirlenerek, birleşime ara verildi. - MANİSA