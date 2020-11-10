Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinden Ata'ya saygı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinden Ata'ya saygı

10.11.2020 20:27
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinden Ata'ya saygı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşu ile başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşu ile başladı. Günün anlamına ilişkin konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca ülkemizin değil dünyanın da son yüzyılda gördüğü en büyük dehadır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82'nci yıldönümü dolayısıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anlamlı bir günde toplantının gerçekleştirildiğini belirten Başkanvekili Güzgülü, "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yıldönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca ülkemizin değil dünyanın da son yüzyılda gördüğü en büyük dehadır. Bizlere bıraktığı ölümsüz eserlerin sonsuza kadar savunucusu olduğumuzu belirtiyor, büyük önderimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan'ın Ermeni işgalindeki yerlerde başlattığı savaş, çok şükür zaferle sonuçlandı. Bu bağlamda Azerbaycan'a ve şanlı ordusuna selam gönderiyoruz" dedi.

Asfalt sezonu rekorla kapandı

Konuşmasında Covid-19'a yakalanan, atlatan ve tedavileri devam eden milletvekillerine, belediye başkanlarına, meclis üyelerine, siyasilere ve tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Güzgülü, "Bu elim salgında yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Asfalt sezonumuzu Sarıgöl ilçemizde noktaladık. Bir takım süreçler nedeniyle Temmuz ayında başlatabildiğimiz sezonu, 853.1 kilometre sathi kaplama çalışması ile kazasız belasız bir şekilde sonlandırdık. 632 mahalleyi kapsayan asfalt çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, yenilediğimiz yolları kullanacak hemşerilerime kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. 24 Kasım'da kutlayacağımız Öğretmenler Günü vesilesiyle şimdiden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, buradan saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu duygularla Kasım ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, alacağımız kararların şehrimize ve hemşerilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Toplantıya ara verildi

Konuşmanın ardından meclis gündem maddelerinin oylanmasına geçildi. 89 maddenin görüşüldüğü toplantıda, bütçe görüşmeleri nedeniyle meclis oturumu kapatılmadı. Ara verilen meclisin bir sonraki toplantı tarihi 24 Kasım Salı günü olarak belirlenerek, birleşime ara verildi. - MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinden Ata'ya saygı
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinden Ata'ya saygı
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinden Ata'ya saygı
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinden Ata'ya saygı
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinden Ata'ya saygı

Mustafa Kemal Atatürk, Öğretmenler Günü, Manisa, Gazi, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinden Ata'ya saygı - Son Dakika


Son Dakika

Bloomberg, Türkiye'nin Karabağ'da sağlanan ateşkes üzerindeki rolünü yazdı: Erdoğan'ın stratejik zaferi Son Dakika: Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması geldi Oxford Üniveritesi'nden dikkat çeken koronavirüs araştırması: Akıl sağlığını da tehdit ediyor Paşinyan'dan Dağlık Karabağ itirafı: Zamanında durmaya karar verdik, yoksa her şey daha kötü olacaktı FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı Galatasaray'da eski yönetici Burak Elmas, başkan adaylığını açıkladı 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu! Piyasa değerinin altında olacak
G.Saray'ın eski yöneticisi Fatih Altaylı: Hani nerede o F.Bahçe'yi şişirenler? G.Saray'ın eski yöneticisi Fatih Altaylı: Hani nerede o F.Bahçe'yi şişirenler?         
20:25
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Beyin ameliyatı olan Maradona, koronalı hasta ile aynı hastane katında kalıyor Beyin ameliyatı olan Maradona, koronalı hasta ile aynı hastane katında kalıyor         
19:44
Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 2529 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 2529 yeni vaka tespit edildi         
19:19
Koronavirüse yakalanan usta sanatçı Şener Şen hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan usta sanatçı Şener Şen hastaneye kaldırıldı         
19:08
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a kutlama mesajı: Seçim başarınızı tebrik ediyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a kutlama mesajı: Seçim başarınızı tebrik ediyorum         
18:34
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
Türkiye'nin Oscar adayı '7. Koğuştaki Mucize' filmi oldu Türkiye'nin Oscar adayı '7. Koğuştaki Mucize' filmi oldu         
17:44
Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?         
15:09
Sahte polis kimliğiyle otomobil satan kişileri dolandıran 3 kişi tutuklandı Sahte polis kimliğiyle otomobil satan kişileri dolandıran 3 kişi tutuklandı         
14:12
Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu         
13:44
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 20:39:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinden Ata'ya saygı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei