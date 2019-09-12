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Manisa Büyükşehir Belediye personeline EBYS eğitimi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Manisa Büyükşehir Belediyesinde görevli personellere e-Belediye Bilgi Sistemi (EBYS) eğitimi verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye personeline EBYS eğitimi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Manisa Büyükşehir Belediyesinde görevli personellere e-Belediye Bilgi Sistemi (EBYS) eğitimi verdi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen EBYS Eğitimi, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesindeki Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairelerince verilen eğitimde, Büyükşehir personelleri belediyelerin EBYS sistemini kullanmalarını zorunlu hale getiren 7099 sayılı kanun ve detayları hakkında bilgilendirildi. 5393 sayılı Belediye Kanununa eklenen geçici 10. maddeye göre belediyelerin, e-Belediye bilgi sisteminin kurulduğuna dair bildirimin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmasından itibaren e-Belediye bilgi sistemi ile ilgili çalışmaları bir yıl içinde tamamlamak durumunda olduğuna vurgu yaptı. Bu kapsamda geçiş işlemlerinin başlatıldığını da aktarılarak, personellere teknik konular ve EBYS kullanımı konusunda detayları anlattı. - MANİSA

Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:44 Kaynak: İHA
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