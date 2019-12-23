Manisa Büyükşehir Belediyesi 3 boyutlu şehir planlaması eğitimi verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi 3 boyutlu şehir planlaması eğitimi verecek - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi 3 boyutlu şehir planlaması eğitimi verecek

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Zafer Kasal, Zafer Kalkınma Ajansının 2109 yılı Teknik Destek Programı dahilinde 'Şehrimi 3. Boyuta Taşıyorum' teknik destek talep adlı başvurularının onaylandığını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi 3 boyutlu şehir planlaması eğitimi verecek, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Zafer Kasal, Zafer Kalkınma Ajansının 2109 yılı Teknik Destek Programı dahilinde 'Şehrimi 3. Boyuta Taşıyorum' teknik destek talep adlı başvurularının onaylandığını belirtti.


Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen proje hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Zafer Kasal, kent tasarım teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte daha akılcı kent planları oluşturulmasının mümkün hale geldiğini belirterek, "Yurtdışı örnekler incelendiğinde şehirler planlanırken 3 boyutlu tasarımlar ile desteklenerek yeni kurulacak ve revizyon yapılacak alanlarda, yükseklik, mimari görünüm bileşenleri de hesaba katılıp, şehrin görüntüsü ve dokusuna uygun planların yapılması sağlanmaktadır. Aynı zamanda bu yöntem ile şehrin yapılaşmasını beklemeden planlama sonuçları görülebilmektedir. Ülkemizde şehir planlama anlamında 3. boyut henüz yaygın bir şekilde kullanılmamaktadır" dedi.


Ücretsiz eğitim imkanı


Proje için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından başvuruda bulunulduğunu ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında onaylandığını belirten Kasal, "Projemizle; Belediyemiz bünyesinde görevli şehir plancıları, mimarlar ve harita mühendislerine 3 boyutlu şehir planlama uygulaması eğitimini ücretsiz olarak sağlanacak olup, eğitim sonrasında başarılı olan katılımcılara sertifikaları verilecektir. Eğitimler belediyemiz meclis toplantı salonunda 1 uzman tarafından 15 katılımcıya 1 hafta boyunca haftanın 5 günü günde 5 saat (Toplam 25 Saat) olarak gerçekleştirilecektir. Eğitim süresince Coğrafi Bilgi Sistemleri ve 3 boyutlu şehir tasarımı konuları işlenerek, kurumdaki teknik personelin planlama çalışmalarında vizyonunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır" diye konuştu.


Planlamanın etkisi önceden görülebilecek


3 boyutlu planlamanın önemini anlatan Kasal, şunları söyledi: "Bu eğitim sonrasında ilimiz kapsamında oluşturulan tasarımlarda henüz planlama aşamasında şehrin dokusunu ve planlamanın etkilerini önceden görmek mümkün olacaktır. Eğitim ile birlikte katılımcıların 3 Boyutlu düşünme kabiliyetleri artırılarak, Manisa özelinde yapılan planlamalarda daha uygulanabilir bir yöntem oluşturulması sağlanacaktır. Aynı zamanda bu tasarımlar kurumda mevcut Coğrafi Bilgi Sistemleri ile entegre edilebilecek il genelindeki tüm vatandaşlarımızın bilgisine sunulabilecektir." - MANİSA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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