Manisa Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Saruhanlı ve Akhisar olan 5,5 şiddetindeki deprem bölgesine yaklaşık 15 kişilik öncü ekip çıkartarak ilk kontrollerini gerçekleştirdi.
Yaşanılan deprem sonrası ilk andan itibaren vatandaşların yanında olmak isteyen Manisa Büyükşehir Belediyesi olay yerinde vatandaşlardan bilgi aldı.
Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ve Akhisar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yaşanan deprem sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yola çıkan yaklaşık 15 kişilik öncü ekip deprem bölgesinde vatandaşların yardımına koştu. Ufak çaplı maddi hasarların bulunduğu mahallelerde her hangi bir can kaybının olmaması sevindirici oldu. Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi ve Gölmarmara ilçesi Tiyenli Mahallesi'nde vatandaşlar ile görüşen itfaiye ekipleri yaptıkları genel kontrol sonrasında bir süre daha bölgede bulunarak vatandaşlar ile görüş alışverişinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:59 Kaynak: Bültenler
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