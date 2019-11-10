Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Aksa Doğalgaz'dan işbirliği
Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Aksa Doğalgaz'dan işbirliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Aksa Doğalgaz'dan işbirliği

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Aksa Doğalgaz, arasında başlatılan ortak proje kapsamında iki kurum da birbirine yangın ve doğal gaz konularında eğitim verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Aksa Doğalgaz'dan işbirliği, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Aksa Doğalgaz, arasında başlatılan ortak proje kapsamında iki kurum da birbirine yangın ve doğal gaz konularında eğitim verecek.


Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Aksa Doğalgaz arasında daha önce yapılan protokol gereği iki kurumun karşılıklı olarak eğitim vermesi konusunda anlaşma yapıldı. Yapılan anlaşma ve protokol gereği İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Aksa Doğalgaz personellerine yangın eğitimi verilecekken, Aksa Doğalgaz personelleri tarafından da İtfaiye Dairesi Başkanlığı personellerine doğalgaz konusunda bilgiler verilecek. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yapılan protokol ile iki kurumun da birbirine yararlı bilgiler aktaracağını belirterek, itfaiye personellerinin doğalgaz yangınlarına daha iyi müdahalede bulunabileceklerini Aksa Doğalgaz personellerinin ise olası yangın olaylarının önlenmesi konusunda temel bilgileri edineceklerini kaydetti. Gürhan İnal, yapılan protokolün iki kuruma ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti. - MANİSA

Aksa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız
Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler Düğün alanında 2 kişiyi yaralayıp 1 kişiyi öldüren zanlılar ifade verdi: Kız alıp verme meselesinden sorun başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 21:26:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Aksa Doğalgaz'dan işbirliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]