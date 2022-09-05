Manisa itfaiyesi ağustos ayı istatistiklerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa itfaiyesi ağustos ayı istatistiklerini açıkladı

05.09.2022 16:50
Manisa itfaiyesi ağustos ayı istatistiklerini açıkladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ağustos ayı boyunca müdahale ettikleri itfai olay, iş yeri denetimi ile eğitim ve tatbikatlara ilişkin istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ağustos ayı boyunca müdahale ettikleri itfai olay, iş yeri denetimi ile eğitim ve tatbikatlara ilişkin istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

İl genelinde 57 itfaiye noktası, 153 araç ve 647 personel ile çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2022 yılı Ağustos ayına ilişkin istatistiklerini yayınladı. 1140 yangın, 325 kurtarma, 98 trafik kazası, 58 sel ve su baskını olmak üzere toplamda 1621 itfai olaya müdahale eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ayrıca 213 adet işyeri denetimi ve 20 bin 312 vatandaşın katılımıyla eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde modern araç ve ekipmanlarla hizmet verdiklerini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "İl genelindeki stratejik noktalarda kurduğumuz itfaiye amirliklerimiz, donanımlı personelimizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Tabi ki vatandaşlarımızın olumsuz durumlarla karşılaşmasını istemeyiz ama ihtiyaçları olduğu her zaman 7/24 hizmete hazırız. Ağustos ayında da ekiplerimiz 1621 itfai olay müdahalesi, 213 işyeri denetimi, 20 bin 312 vatandaşımızın katıldığı eğitim ve tatbikat yaptı. Her zaman halkımızın yanındayız" dedi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Olay yeri güvenliği için ikinci çalıştay yapıldı Olay yeri güvenliği için ikinci çalıştay yapıldı Hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen kamyon çarpıştı: 1 yaralı Hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Tragger, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa itfaiyesi ağustos ayı istatistiklerini açıkladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 CHP lideri "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:54:33. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa itfaiyesi ağustos ayı istatistiklerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement