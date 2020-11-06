Manisa Büyükşehir Belediyesi İzmir'in yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğünde depremin ardından depremzedelere desteğini sürdürüyor. Kişisel ihtiyaçların olduğu yardım paketleri, çocuklar için destekler ve uzman psikologlar tarafından verilen psikolojik destek ile deprem korkusu yaşamış olan İzmirli vatandaşların deprem travmasından uzaklaşmasına katkı sağlamayı amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere bir yandan da çorba ikramında da bulunuyor.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesinde olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi depremin ilk anından itibaren personellerini bölgede görevlendirerek, İzmirli depremzedelerin yardımına koştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal da Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Kuğu ile birlikte İzmir'e giderek, depremzedelerle bir araya gelerek ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Kişisel ihtiyaçların olduğu yardım paketleri, çocuklar için destekler ve uzman psikologlar tarafından verilen psikolojik destek ile deprem korkusu yaşamış olan İzmirli vatandaşların deprem travmasından uzaklaşmasına katkı sağlamayı amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere çorba ikramında da bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa Büyükşehir Belediyesinin İzmir'in yanında olmaya devam edeceğini dile getirdi. - MANİSA