Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Politika Forumu'na katıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kalkınma Vakfı'nın düzenlediği, AB tarafından desteklenen 'Kırsal Alanların Ekonomik Kalkınması İçin Aktif Yerel Bölgeler (ALTER)' projesi kapsamında İzmir'de düzenlenen Kırsal Kalkınma Politika Forumu'na katılarak bilgilendirmede bulundu.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kalkınma Vakfı'nın düzenlediği foruma katılarak bilgilendirmede bulundu. AB tarafından desteklenen Kırsal Alanların Ekonomik Kalkınması İçin Aktif Yerel Bölgeler (ALTER) projesi kapsamında "Kırsal Turizm ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma" başlığı altında düzenlenen "Kırsal Kalkınma Politika Forumu" İzmir Ontur Otel'de düzenlendi. Foruma Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra ilgili kamu kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri katıldı. Forumda kırsal turizm-sürdürülebilir kırsal kalkınma arasındaki ilişkilere yönelik sunumlar düzenlendi. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi adına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanvekili Yılmaz Usta katıldı. Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmaya yönelik yatırımları üzerine yaptığı sunum ve bilgilendirmenin yanında yapılacak yatırımlar hakkında da bilgilendirmede bulundu. Kırsal kalkınmaya yönelik görüş alışverişinde bulunulan forum, soru ve cevapların ardından yapılan genel değerlendirme ile son buldu. - MANİSA