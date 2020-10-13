Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Azerbaycan'a tam destek - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Azerbaycan'a tam destek

13.10.2020 20:42
Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Azerbaycan'a tam destek, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ekim ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ekim ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ermenistan'ın Karabağ'da sivilleri hedef alan saldırıları ile terör örgütü PKK'nın Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Trabzon'da ormanlara saldırısına değinen Başkan Ergün, alçakça saldırıları kınadı. Öte yandan mecliste Azerbaycan bayrakları ile Azerbaycan'a destek mesajları verildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda Azerbaycan'a destek mesajları verildi. Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarını kınayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Ermenistan terör devletinin alçakça saldırısı sonucu şehit olan sivil soydaşlarımızı rahmetle anıyorum. 27 Eylül günü ateşkes şartlarını ihlal ederek köylerde sivilleri hedef alan işgalci Ermenistan, Azerbaycan ordusunun haklı karşı müdahalesi sonrası ağır kayıplar yaşamış, kahraman Azerbaycan ordusu 30 yıldır Ermenistan işgali altında olan Karabağ'ı temizlemeye başlamıştır. Yenilgiyi hissederek, uluslararası topluma yalanlarla şirinlik yapmaya çalışan terörist Ermenistan, bir kez daha sivilleri hedef almış Gence ve Bakü'ye saldıracak kadar alçalmıştır. Bizler, koşulsuz olarak kardeşimiz Azerbaycan'ın yanındayız. 30 yıldır Azerbaycan'a ait olan toprakları işgal eden Ermeniler ait oldukları yere dönecek, Karabağ'da Azerbaycan bayrağı yeniden dalgalanacaktır. Karabağ Türk'tür, Türk kalacaktır. Bu vesileyle kardeşimiz Azerbaycan'a buradan desteklerimizi bir kez daha ifade ediyor, Azerbaycan ordusuna inancımız ve gönlümüzle muzaffer olmaları için dualar ediyoruz. Kardeşimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız" dedi.

Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgi terör örgütünün ormanları yakmasını da nefretle kınayan Başkan Ergün, "Bölücü terör örgütü PKK, aldığı ağır darbeler sonrası doğayı hedef alan terör eylemleri gerçekleştirmeye başladı. Öncelikle başta Hatay olmak üzere, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Trabzon'da ormanlarımızda meydana gelen ve hepimizin yüreğini yakan yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnanıyorum ki milli servetimiz olan ormanlarımıza yapılan bu hain saldırı ve doğanın eşsiz nimetlerine yapılan bu ihanete karşı topyekün mücadeleyle bu zorlukları atlatacağız" diye konuştu.

Manisa genelinde yoğun bir asfalt çalışması yürüttüklerini hatırlatan Başkan Ergün, "Geçtiğimiz ay 45 günde 460 kilometre asfaltlama yaptığımızı belirtmiştik. Şimdi üzerine 30 gün daha ekledik. Yani 2,5 ay gibi bir sürede yeni bir rekora imza atarak, kendi personelimiz ve kendi araç ekipmanlarımızla 750 kilometre asfalt çalışması yaptık. Bu sayının içinde Demirci ilçemiz birinci sırada. Demirci'de hemşerilerimizin sabırla beklediği asfaltı, bu asfalt sezonunda yerine getirdik ve ilçemize tam 115.3 kilometre asfalt çalışması yaptık. Yunusemre ilçemizde Yuntdağ bölgesinin hemen hemen tamamı ve mahallelerinde 112.1 kilometre, Selendi'de 78.8 kilometre, Akhisar'da 71.3 kilometre, Kula'da 70.1 kilometre ile en çok asfalt çalışmasını bu ilçelerimizde gerçekleştirdik. Tabi ki diğer ilçelerimizde de ekiplerimiz çalışmalarını sürdürdü. Ben bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yenilenen yolları hemşerilerimizin güle güle kullanmalarını diliyorum. Toplam 519 mahalleye bu hizmeti ulaştırmış olduk. Bunun da bilinmesini isterim" diye konuştu.

Meclis gündem maddeleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesine araç bağışı ile ilgili maddenin görüşüldüğü esnada Başkan Ergün, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'a konu hakkında meclis üyelerini bilgilendirmesi için söz verdi. İl genelinde çöp sorununun çözümü için yavaş yavaş son aşamaya geldiklerini anlatan Yıldırım, "17 ilçemizde çöp sorununu çözmek için son aşamaya geldik. Trenle çöp taşıma işlemine de başlayacağız. Bu kapsamda 21 tane TIR alıyoruz, 21 dorse, 30 tane de konteyner alıyoruz. Bunlardan 20 TIR'ı aldık" dedi. Yapılan yatırımın DMO kanalıyla gerçekleştiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, yatırım karşılığında ilgili firmanın 1 adet tır bağışının oylandığını ifade etti. Madde, oybirliğiyle kabul edildi.

Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde Alaşehir Belediyesi tarafından mevsimlik tarım işçileri için yapılması planlanan konaklama alanına Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteği de, yine oybirliğiyle kabul edildi. Konu ile ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, "Mülkiyeti belediyemize ait Yeşilyurt Mahallesi'nde parsel ile hemen yanında Alaşehir Belediyesine ait bir parsel var. Alaşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Öküzcüoğlu'nun tarım işçilerinin konaklaması için yer yapma talebi üzerine bu parseli 5 yıllığına Alaşehir Belediyemize bedelsiz tahsis ediyoruz" dedi. Maddenin oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Cengiz Ergün, alınan kararın tarım işçileri için hayırlı olmasını diledi.

Bölgesel Isıtma Sistemi abonelerine yüzde 40 indirim

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat Maan'ın Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri ile ilgili önergesi de, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Önerge üzerine bölgesel ısıtma sistemleri hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Abone olmak için bekleyen yaklaşık 3 bin abonemiz var. Bu bekleyen abonelerimiz için yüzde 40 indirime gittik ve bir kampanya başlattık. Ayrıca daha önce meclisimizin aldığı karar doğrultusunda 12 taksitle ödenebiliyor. Yani 12 taksit artı yüzde 40 indirim imkanı abonelere sunuluyor" dedi. Tüm maddelerin oylanmasının ardından 10 Kasım Salı günü, saat 18.00'de toplanmak üzere, birleşime son verildi. - MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Azerbaycan'a tam destek
Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Azerbaycan'a tam destek
Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Azerbaycan'a tam destek
Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Azerbaycan'a tam destek

Cengiz Ergün, Azerbaycan, Manisa, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Azerbaycan'a tam destek - Son Dakika

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