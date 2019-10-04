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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Köprübaşı'na ziyaret

23 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz'u makamında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Köprübaşı'na ziyaret, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz'u makamında ziyaret etti.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, ilçe ziyaretlerine program dahilinde devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımları ve projeleri yerinde inceleyerek bilgi alan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, hafta içinde Köprübaşı ilçesine ziyarette bulundu. Ali Öztozlu ziyaretinde, Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz'u makamında ziyaret etti. Ali Öztozlu'ya ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay eşlik ederken ziyarette meclis üyeleri de hazır bulundu. Öztozlu ve Kuruçay, Regaip Topuz'a ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Köprübaşı Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar ve yol yapım çalışmaları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. - MANİSA

Regaip Topuz, Köprübaşı, Sekreter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:34 Kaynak: İHA
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