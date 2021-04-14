Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

14.04.2021 13:33
Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den 5 ilçedeki 17 mahalle için alt ve üstyapı müjdesi geldi.

17 mahallede yapılacak olan 134 kilometrelik altyapı ve 394 bin metrekarelik üstyapı çalışmalar için gerekli olan kredi talebi meclisten oybirliği ile geçti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlığında Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıdaki gündem maddelerinden biri de 17 mahallede yapılacak olan alt ve üstyapı yatırımları ile ilgili 50 milyon TL'lik kredi talebi oldu. Başkan Ergün, kredi talepleri, yeni çalışmaların yapılacağı mahalleler ve devam eden altyapı çalışmaları ile ilgili meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu.

Bakan Kurum'dan 50 Milyonluk kredi talebinin onayı alındı

MASKİ'nin 2. Etap altyapı çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Ergün, "Sayın Bakanımızla Manisa'ya yapılacak yatırımlar noktasında görüşmelerde bulunduk. Daha önce başladığımız 101 ve 154 Mahalle Projemiz var. 101 Mahalle Projemizi tamamladık. 154 Mahalle Projemiz kapsamında çalışma yapacağımız 75 mahalle daha bulunuyor. Sonuç itibarıyla bunların bugünkü değerlemeleriyle yaklaşık maliyetleri aşağı yukarı 400 milyon TL civarında bir bedeli kapsar. En acil durumdaki, ihaleye çıkılamayan mahallelerimiz ile ilgili Sayın Bakanımıza talepte bulundum. Kendileri sağ olsun ilk etap olarak start verilmesi noktasında 50 milyon TL'lik krediyi onayladı. Bununla ilgili müracaatımızı İller Bankasına yaptık. Aşağı yukarı 100 milyonluk bir iş. 50 milyon liralık dilimin onayını aldık" dedi.

17 mahallede 134 km altyapı, 394 bin metrekare üstyapı işi yapılacak

Alt ve üstyapı çalışması yapılacak olan mahallelerin ismini de paylaşan Başkan Ergün, "Köprübaşı ilçemizde Armağan, Bozburun, Çarıklar, Salihli ilçemizde Yağmurlar, Kemerdamları, Gökçe (Bektaşlar), Turgutlu ilçemizde Kurudere, Çampınar, Çıkrıkçı, Selendi ilçemizde Yeşil, Çıkrıkçı Mahallemiz ile 1 mahallenin daha tespiti yapılacak. Şehzadeler ilçemiz Güzelköy, Yunusemre ilçemiz Koruköy, Otmanlar, Seyitli ve Türkmen Mahallelerinde 69 kilometre içme suyu, 65 km kanalizasyon hattı ve 394 bin metrekare üstyapı işine hayat vereceğiz. Yapacağımız yatırım 5 bin 500 kişilik nüfusa hitap edecek olup, 17 mahallemizin daha alt ve üstyapı sorunlarına son vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

26 kırsal mahallede çalışmalar devam ediyor

2020 yılı sonunda başlanan, 2021 yılında da devam eden alt ve üstyapı çalışmalarını da paylaşan Başkan Ergün, "26 kırsal mahallede 225 kilometre içme suyu, 250 kilometre kanalizasyon ve 2 milyon 128 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmasına başladık. 30 bin nüfusa hitap eden çalışmalarımız birçok mahallemizde devam ediyor.O mahallerimizin de bir kez daha ismini saymak istiyorum. Gölmarmara ilçemizde Ozanca, Salihli ilçemizde Karayahşi, Köseali, Gördes ilçemizde Güneşli, Evciler, Ulgar, Ahmetli ilçemizde Gökkaya, Saruhanlı ilçemizde Mütevelli, Azimli, İshakçelebi, Sarıçam, Çullugörece, Kayışlar, Kemiklidere, Turgutlu ilçemizde Urganlı, Yeniköy, Akçapınar, Avşar, Çepnidere, Alaşehir ilçemizde Kemaliye, Şehzadeler ilçemizde Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıiğdecik, Sancaklıkayadibi, Yeniköy, Yunusemre ilçemizde Karakoca mahallelerimizde çalışmalarımıza başladık. Kısa bir süre içerisinde hayırlısıyla Soma ilçemizde Cenkyeri Mahallemiz içinde ihaleye çıkacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Meclisin gündem maddelerinden olan devam eden alt ve üstyapı çalışmaları ile ilgili 76 milyon TL'lik ek kredi talebi ile Kırkağaç İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisi için gerekli olan kredi talebi ve Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi de meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Cengiz Ergün, Türk Lirası, Manisa, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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