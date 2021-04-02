Manisa Büyükşehir Belediyesi otizm için 'Mavi Işık' yaktı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde 'Otizme Mavi Işık Yak' kampanyasına destek vermek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nı mavi renkle aydınlattı.

2 Nisan Otizme Farkındalık Günü kapsamında Tohum Otizm Vakfı'nın düzenlediği, 'Otizme Mavi Işık Yak' kampanyasına, Manisa Büyükşehir Belediyesi de, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nı mavi renkle aydınlatarak destek oldu. Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla şehrin simge projelerinin mavi ışıkla aydınlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla çalışmanın yapıldığı da belirtilirken, otizmin eksiklik değil, farklılık olduğu vurgulandı. - MANİSA