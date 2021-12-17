Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı Haftası kapsamında Turgutlulu öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan ve yerli malı kullanmanın önemini kavratmayı amaçlayan Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlulu öğrencilerle buluştu.

Turgutlu Sebze ve Meyve Hali'nde düzenlenen etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Haller Şube Müdürü Ferda Türker, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak, İhsan Erturgut Ortaokulu, Yedi Eylül Ortaokulu, Niyazi Üzmez İmam Hatip Ortaokulu ve Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri katıldı. Tam bir şölen havasında geçen Yerli Malı Haftası etkinliğinde, öğrencilere meyve paketi ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün armağanı olan kırtasiye seti takdim edilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.