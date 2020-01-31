Manisa Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere 2 milyon 399 bin lira nakdi yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere 2 milyon 399 bin lira nakdi yardım - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere 2 milyon 399 bin lira nakdi yardım

13 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentte meydana gelen depremde binalarında hasar oluşan vatandaşlara toplam 2 milyon 399 bin 500 lira yardım yapıldığını bildirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere 2 milyon 399 bin lira nakdi yardım, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentte meydana gelen depremde binalarında hasar oluşan vatandaşlara toplam 2 milyon 399 bin 500 lira yardım yapıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremin ardından bölgedeki çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Deprem sonrası Akhisar, Kırkağaç ve Saruhanlı'da bulunan 371 hafif, 184 ağır hasarlı yapı sahibine 2 milyon 399 bin 500 lira nakdi yardım yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Hafif hasara uğrayan yapı başına 2 bin 500, ağır hasarlı yapı başına ise 8 bin lira nakdi yardımın hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, depremde can kaybı yaşanmamasının yürekle su serptiğini belirtti.

Ergün depremden zarar gören vatandaşlara yardımların devam edeceğini aktardı.

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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