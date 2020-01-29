Manisa Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesinden, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ismini kullanarak kimsesiz çocuklar için yardım topladığını öne süren kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesinden, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ismini kullanarak kimsesiz çocuklar için yardım topladığını öne süren kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerin, "Cengiz Ergün'ün Özel Kalem Müdürüyüm" diyerek kimsesiz çocuklar adına para toplamaya çalıştığı belirtildi.

Bu kişilere itibar edilmemesi istenirken, "Belediyemiz ve Başkanımız Cengiz Ergün'ün hiçbir şekilde böyle bir yardım düzenlemesi söz konusu değildir. Esnafımız başta olmak üzere, hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına bu tür art niyetli kimselere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." denildi.

Açıklamada, bu tür taleplerde bulunan şahısların emniyet güçlerine bildirilmesi de istendi.

Cengiz Ergün, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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