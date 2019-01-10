Manisa Büyükşehir Belediyesinden İha Muhabirine Plaket
1 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kazım Aysan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret ederek günlerini kutladı.
Manisa
Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kazım Aysan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret ederek günlerini kutladı. İhlas Haber Ajansı
(İHA) Muhabiri Kamil Akyol'a yaptığı kutlama ziyaretinde Aysan, günün anısına plaket takdim ederek, "Basının halkın haber alma özgürlüğü için tarafsız şekilde gece demeden gündüz demeden çalışıyorsunuz. Gazeteciler önemli bir görevi üstlenmektedirler. Yoğun bir çalışma temposu içinde haber akışını sağlamaktadırlar." dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:43 Kaynak: İHA
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