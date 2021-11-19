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Manisa Büyükşehir Belediyesinden market ve pazaryerlerinde sıkı denetim - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesinden market ve pazaryerlerinde sıkı denetim

19.11.2021 09:27
Manisa Büyükşehir Belediyesinden market ve pazaryerlerinde sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, kent merkezinde hizmet veren manav, market ve pazaryerlerinde denetimde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, kent merkezinde hizmet veren manav, market ve pazaryerlerinde denetimde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, manav, market ve pazaryerlerinde gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı. Bu kapsamda, kent merkezinde hizmet veren manav, market ve pazaryerlerinde denetimde bulunan zabıta ekipleri, barkod, fiyat etiketi, ürün künye denetimi yaptı. Denetimler sırasında ekiplere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş ve Hal Şube Müdürü Ferda Türker de eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, vatandaşların alışverişlerinde mağdur olmaması, kaliteli ve güvenli hizmet alabilmesi amacıyla il genelinde denetimlerin devam edeceğini belirtti. - MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediyesinden market ve pazaryerlerinde sıkı denetim
Manisa Büyükşehir Belediyesinden market ve pazaryerlerinde sıkı denetim
Manisa Büyükşehir Belediyesinden market ve pazaryerlerinde sıkı denetim

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa Büyükşehir Belediyesinden market ve pazaryerlerinde sıkı denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesinden market ve pazaryerlerinde sıkı denetim - Son Dakika
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