Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı faaliyetleri takdir topladı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı faaliyetleri takdir topladı

14.04.2021 08:41
Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı faaliyetleri takdir topladı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda 2020 yılı Denetim Komisyonu rapor özetinin okunması ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı Faaliyet Raporu görüşüldü.

Faaliyet raporuyla ilgili söz alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, pandemi sürecine rağmen yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında 2020 yılı Denetim Komisyonu Raporu'nun okunması gerçekleştirildi. Denetim Komisyonu Başkanı Ali Sezer, "Komisyonumuz, sorularına açık ve net cevaplar almıştır. Spilaş, MANULAŞ, Besot A.Ş. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılındaki iş ve işlemlerinin usule uygun yürütüldüğü görülmüştür. Hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkesine uygun davranıldığını da tespit etmiş bulunmaktayız. Komisyonumuzun çalışmaları esnasında bizlere katkı sunan ilgililere teşekkür ediyoruz" dedi.

Grup Başkanvekilleri Büyükşehir Faaliyetlerini Değerlendirdi

Denetim Komisyonu Raporunun okunmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Görüşme öncesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yerini Meclis 1. Başkanvekili Kamil Öz'e bıraktı. Faaliyet raporu ile ilgili grup başkanvekilleri tek tek söz alarak, görüşlerini belirtti. Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan olumsuz sürecin yurt genelinde olduğu gibi, Manisa'da da etkilerini gösterdiği görüşünde birleşen başkanvekilleri, buna rağmen yapılan çalışmaların takdire şayan olduğuna dikkat çektiler. Görüşmelerin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı Faaliyet Raporu, oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesini çalışmalarından dolayı kutlayan Meclis 1. Başkanvekili Kamil Öz, pandemi sürecine rağmen Büyükşehir Belediyesinin vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

Tüm maddelerin oylanmasının ardından 20 Mayıs Perşembe günü toplanmak üzere, birleşime son verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı faaliyetleri takdir topladı

Büyükşehir Belediyesi, Ali Sezer, Manisa, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı faaliyetleri takdir topladı - Son Dakika


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