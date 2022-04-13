Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2021 Yılı Hizmetlerine Tam Not

Covid-19 salgını şartlarına rağmen Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulanırken, kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar da grup başkanvekillerinden takdir topladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında, Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Mevzuat gereği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, görüşme ve oylama öncesinde yerini Meclis 1. Başkanvekili Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz'e bıraktı. Faaliyet raporu ile ilgili grup başkanvekilleri tek tek söz alarak, görüşlerini belirtti. Mecliste grubu bulunan MHP, AK Parti, CHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin faaliyet raporu üzerine görüşlerini bildirmesinin ardından rapor, oy çokluğuyla onaylandı.

Başkan Öz, Çalışmaların Hayırlı Olmasını Diledi

Grup başkanvekilleri, Manisa Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin Covid-19 salgını şartlarına rağmen aralıksız sürdüğü yönünde ortak görüş belirtirken, kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar da takdir topladı. Maddenin oylanmasının ardından söz alan Meclis 1. Başkanvekili Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, salgın sürecine rağmen önemli hizmetlerin yapıldığını ifade etti. Başkan Öz, faaliyet raporunun ve hizmetlerin hayırlı olmasını diledi. 77 maddenin oylanarak karara bağlanmasının ardından 10 Mayıs Salı günü, saat 18.00'de toplanmak üzere, birleşime son verildi.