Manisa Büyükşehir Belediyesinin çevreci yatırımına hibe desteği - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesinin çevreci yatırımına hibe desteği

Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2018 yılında açtığı Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı'na (ÇEDEP), "Sürdürülebilir Temiz Bir Çevre İçin Geri Kazanıyoruz" projesi ile katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 61 proje başvurusu arasında TR33 Bölgesinde topladığı 83.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2018 yılında açtığı Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı'na (ÇEDEP), "Sürdürülebilir Temiz Bir Çevre İçin Geri Kazanıyoruz" projesi ile katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 61 proje başvurusu arasında TR33 Bölgesinde topladığı 83.5 puanla 5'nci asıl sırada, Manisa ili genelinde ise 2'nci sırada yer alarak 1 milyon 5 bin 996 TL hibe almaya hak kazandı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı proje ekibinin katılımı ile "Sürdürülebilir Temiz Bir Çevre İçin Geri Kazanıyoruz" projesinin açılış toplantısını gerçekleştirdi. Proje kapsamında yapılacak faaliyetler için proje ekibi tarafından toplantı tutanağı oluşturuldu.


Çevreci yatırımlar, başarımızı pekiştiriyor


Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, proje uygulama esaslarının görüşüldüğü toplantı hakkında bilgiler verdi. Yıldırım, Zafer Kalkınma Ajansı Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı (SÜÇEP) kapsamında 'Çevreye duyarlı belediye' konulu proje ile 2016 yılında açılan hibe programından hibe desteği alan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aynı başarıyı tekrarlayarak, 2. kez çevre konusunda Zafer Kalkınma Ajansında başarılı proje ürettiklerini açıkladı.


61 proje arasında başarılı oldu


Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Zafer Kalkınma Ajansının 2018 yılında açmış olduğu hibe Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP)'na Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak "Sürdürülebilir Temiz Bir Çevre için Geri Kazanıyoruz" Projesi ile başvuru yapıldığını dile getirdi. Yıldırım, "TR33 Bölgesi kapsamında Afyon Kütahya Manisa Uşak illeri arasında 61 proje başvuru yapmış olup 41 proje başarılı sayılmıştır. Bu 41 projeden 19 asıl 22 yedek proje belirlenmiştir. Manisa Büyükşehir Belediyesi TR33 Bölgesinde 83.5 puanla 5. Asıl sırada, Manisa ili genelinde ise 2. Sırada hibe almaya hak kazanmıştır. "Sürdürülebilir Temiz Bir Çevre için Geri Kazanıyoruz" Projesi için toplam bütçe 3 milyon 463 bin 485,79 TL olup, 1 milyon 5 bin 995,81 TL Zafer Kalkınma Ajansından destek bütçe alınmaya hak kazanmıştır. Hayırlı olsun" diye konuştu. Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğüne kente değer katan çevreci yatırımlara devam edeceklerini söyledi. - MANİSA

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediyesinin çevreci yatırımına hibe desteği - Son Dakika Ekonomi
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