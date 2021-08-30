Manisa Büyükşehir Belediyesinin YÖKDİL Mesaisi - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesinin YÖKDİL Mesaisi

30.08.2021 15:35
Manisa Büyükşehir Belediyesinin YÖKDİL Mesaisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ağustos 2021 Cumartesi günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavına giren adayların ulaşımlarını başarılı bir şekilde sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ağustos 2021 Cumartesi günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavına giren adayların ulaşımlarını başarılı bir şekilde sağladı. Sınava geç kalma ihtimali olan adaylar da Ulaşım Zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine zamanında ulaştırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Cumartesi günü düzenlenen YÖKDİL sınavı için yoğun bir mesai harcadı. Şehir merkezinde gerçekleştirilen sınava giren adayların ulaşımda sorun yaşamamaları için sınav saati öncesinde ekipler düzenli olarak kontroller gerçekleştirdi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı ulaşım düzenlemesi hakkında bilgilendirmede bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda sınava özel düzenlemelerimizi gerçekleştirdik. YÖKDİL sınavı öncesinde, sınava girecek adayların ulaşımla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ekiplerimiz durakları düzenli olarak kontrol etti. Bazı adayları Ulaşım Zabıta ekiplerimiz, sınav merkezine ulaştırdı. Bir sınav mesaisini daha başarıyla tamamladık" diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Manisa Büyükşehir Belediyesinin YÖKDİL Mesaisi - Son Dakika

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