Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 Takviye Yapacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 Takviye Yapacak

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor 10 gün süren Antalya kampını noktalarken, teknik direktör Levent Devrim 2 transfer daha yapacaklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 Takviye Yapacak, System.String[]


TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor 10 gün süren Antalya kampını noktalarken, teknik direktör Levent Devrim 2 transfer daha yapacaklarını söyledi. 

Osmanlıspor'dan stoper Salih Zafer Kurşunlu'yu renklerine kattıklarını hatırlatan Devrim, "Kanat oyuncusu bakıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Ön bölgedeki eksikliklerimizi tamamlarsak, ikinci yarıya çok daha iddialı gireceğiz. Antalya kampını çok verimli geçirdik, iyi çalıştık. Takımdan kimse gitmeyecek. Kadromuzu bozmayacağız" diye konuştu. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:08 Kaynak: DHA

Antalya, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Antrenörlük Zor ve Zaman Harcanan Bir İş Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Burak Yılmaz'a Kefilim

Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız? Beşiktaş'ın Greuther Fürth ile Oynayacağı Hazırlık Maçı Yoğun Yağmur Yağışı Nedeniyle İptal Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 15:59:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 Takviye Yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]