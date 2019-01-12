Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 Takviye Yapacak
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor 10 gün süren Antalya kampını noktalarken, teknik direktör Levent Devrim 2 transfer daha yapacaklarını söyledi.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor
10 gün süren Antalya
kampını noktalarken, teknik direktör Levent Devrim
2 transfer daha yapacaklarını söyledi.
Osmanlıspor'dan stoper Salih Zafer Kurşunlu
'yu renklerine kattıklarını hatırlatan Devrim, "Kanat oyuncusu bakıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Ön bölgedeki eksikliklerimizi tamamlarsak, ikinci yarıya çok daha iddialı gireceğiz. Antalya kampını çok verimli geçirdik, iyi çalıştık. Takımdan kimse gitmeyecek. Kadromuzu bozmayacağız" diye konuştu. - Manisa
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:08 Kaynak: DHA
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Antrenörlük Zor ve Zaman Harcanan Bir İş
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Burak Yılmaz'a Kefilim
Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?
Beşiktaş'ın Greuther Fürth ile Oynayacağı Hazırlık Maçı Yoğun Yağmur Yağışı Nedeniyle İptal Edildi