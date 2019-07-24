Manisa Büyükşehir Belediyespor'a Umupig geldi

TÜRKİYE Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Amerikalı oyun kurucu Isiah Umipig'i renklerine bağladı. Geçen sezon Düzce Belediyespor'da başarılı bir performans ortaya koyan Umupig için Halil Onultmak Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri Bora Çaylan yaptığı açıklamada, "Yakından takip ettiğimiz Isiah Umipig'in Manisa Büyükşehir Belediyespor'a en iyi katkıyı sağlayacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz sezon Play-Off hedefine son anda ulaşamamıştık. Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk yılımızda tecrübe kazandık. Yeni sezonda inşallah hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

1.83 boyundaki, 27 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu geçtiğimiz sezonu 29.20 dakika, 14.2 sayı, yüzde 41 üçlük, 2.3 ribaund, 4.7 asist ve 1.0 top çalma istatistikleri ile tamamlamıştı.

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