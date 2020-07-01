Manisa Büyükşehir Belediyespor, Alican Güney'i takımda tuttu
Alican, geçen sezonu 10.8 sayı, 3.9 ribaund, 3.2 asist, 1.6 top çalma istatistikleri ile tamamladı.
Alican, geçen sezonu 10.8 sayı, 3.9 ribaund, 3.2 asist, 1.6 top çalma istatistikleri ile tamamladı. Antrenör Ceyhun Cabadak'la yola devam eden Manisa BŞB transferde daha önce guard Marcus Anthony Hall'la sözleşme yapmıştı.
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1.07.2020 21:55:03. #1.13#
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