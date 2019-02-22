Manisa Büyükşehir Belediyespor Ayak Tenisi Oynadı
41 dakika önce
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyespor bugün gerçekleştirdiği antrenmanda ayak tenisi oynayarak Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Hazırlıklarını Yarın Tamamlayacak
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor maçının hazırlıklarını yarın Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde yapacağı ter idmanının ardından tamamlayarak İstanbul'a gidecek ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Ligin ilk yarısında Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaştığı rakibiniUfukhan Bayraktar'ın attığı golle 1-0 mağlup eden temsilcimiz, sahadan yine galibiyetle ayrılıp zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:39 Kaynak: Bültenler
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