Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bandırma Baltok Maçına Odaklandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bandırma Baltok Maçına Odaklandı

5 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bandırmaspor Baltok maçının hazırlıklarına teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bandırma Baltok Maçına Odaklandı, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cumartesi günü saat 14.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Bandırmaspor Baltok maçının hazırlıklarına Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bu sabah teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

Pendikspor maçında forma giyen futbolcular bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışması yaparken, kadroda olmayan ve forma giymeyen futbolcular ise düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptılar. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un antrenmanı sınırlandırılmış alanda oyun ve çift kale ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:58 Kaynak: Bültenler

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