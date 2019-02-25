Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bandırma Baltok Maçına Odaklandı
5 dakika önce
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bandırmaspor Baltok maçının hazırlıklarına teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cumartesi günü saat 14.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Bandırmaspor Baltok maçının hazırlıklarına Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bu sabah teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.
Pendikspor maçında forma giyen futbolcular bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışması yaparken, kadroda olmayan ve forma giymeyen futbolcular ise düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptılar. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un antrenmanı sınırlandırılmış alanda oyun ve çift kale ile sona erdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:58 Kaynak: Bültenler
İznik'te Kuşların Yaşam Alanı Olan Sazlık, Cayır Cayır Yandı
Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak
Tanzim Satış Noktalarında Bakliyat Satışı Başlıyor
Ak Partili Mahir Ünal: Yeni Askerlik Düzenlemesi Nisan Ayında Meclis'in Gündemine Gelebilir