Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bandırma Baltok Maçına Odaklandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cumartesi günü saat 14.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Bandırmaspor Baltok maçının hazırlıklarına Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bu sabah teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

Pendikspor maçında forma giyen futbolcular bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışması yaparken, kadroda olmayan ve forma giymeyen futbolcular ise düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptılar. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un antrenmanı sınırlandırılmış alanda oyun ve çift kale ile sona erdi.