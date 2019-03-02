Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bandırmaspor Baltok: 3-0

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bandırmaspor Baltok: 3-0

37 dakika önce

STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Sinan Bilen (xx)MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xxx) - Emir (xx), Umut (xx), Cem (x) (Dk. 62 Yaser xx), Mehmet (xx), Oğuzhan (xx), Erhan (xx), Zafer (x) (Dk.

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bandırmaspor Baltok: 3-0, System.String[]


STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Sinan Bilen (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xxx) - Emir (xx), Umut (xx), Cem (x) (Dk. 62 Yaser xx), Mehmet (xx), Oğuzhan (xx), Erhan (xx), Zafer (x) (Dk. 68 Musa Sinan xxx), İsmail Haktan (xxxx), Salih (xx), Sinan (x) (Dk. 78 Fatih x)

BANDIRMASPOR BALTOK: Zülküf (x) - Erdi (x) (Dk. 81 Haluk), Yusuf (xx), Mehmet Gürkan (x) (Dk. 59 Batuhan x), Mete (xx), Fatih Üsküplü (x) (Dk. 78 Deniz x), Oğulcan (xx), Şevket (xx), Taner (x), Fatih Kıran (x), Üstün (x) 

GOLLER: Dk. 73 ve Dk. 90 İsmail Haktan, Dk. 90+4 Musa Sinan (Manisa BŞB)

SARI KART: Cem (Manisa BŞB)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, 24. hafta karşılaşmasında sahasında düşme hattında yer alan Bandırmaspor Baltok'u 3-0 mağlup ederek 4. sıradaki yerini korudu. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip 73. ve 90. dakikada İsmail Haktan, 90+4. dakikada Musa Sinan'ın golleriyle sonuca giderek 42 puana yükseldi. Manisa BŞB, Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde 3 maçta namağlup 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bandırmaspor ise 21 puanda kaldı.

28. dakikada ev sahibi ekip atağında Cem'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Zülküf topu iki hamlede kontrol etti.

37. dakikada İsmail Haktan'ın kullandığı köşe vuruşunda Salih kafayı çaktı, kaleci Zülküf topu son anda kornere çeldi.

43. dakikada Manisalı Emir'in korner atışında iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi.

73. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor öne geçti. Yaser'in sol kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Haktan'ın ayak içi vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

90. dakikada ev sahibinden Yaser'in pasında ceza alanında topla buluşan İsmail Haktan sert bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

90+4. dakikada İsmail Haktan'ın adrese teslim ortasında Musa Sinan voleyle ağların tozunu alıp skoru ilan etti: 3-0. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:19 Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor
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