Manisa Büyükşehir Belediyespor Çapanoğlu'yla Yenilgiyi Unuttu
36 dakika önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 6 haftaya lider Menemen Belediyespor'un 9 puan gerisinde, 52 puanla 3'üncü sırada giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Çapanoğlu teknik direktörlük görevine geldikten sonra çıktığı 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alarak namağlup 17 puan topladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 6 haftaya lider Menemen Belediyespor'un 9 puan gerisinde, 52 puanla 3'üncü sırada giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Çapanoğlu teknik direktörlük görevine geldikten sonra çıktığı 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alarak namağlup 17 puan topladı. Grupta şampiyonluk adayıyken 5 maçta üst üste galip gelemeyip Play-Off'u bile riske sokan Manisa temsilcisini Levent Devrim'den devralan Çapanoğlu, fark yarattı. Çapanoğlu yönetiminde 7 maçta hiç yenilmeyip müthiş bir çıkış yakalayan Manisa BŞB, bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde yalnız 5 gol gördü.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:18 Kaynak: DHA
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