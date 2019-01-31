Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 2 Ayrılık

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 2 Ayrılık

1 saat önce

TRANSFERDE son olarak Boluspor'la yollarını ayıran tecrübeli kanat oyuncusu İsmail Haktan Odabaşı'nı 2.5 yıllığına renklerine bağlayan 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2 futbolcusuyla vedalaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 2 Ayrılık, System.String[]


TRANSFERDE son olarak Boluspor'la yollarını ayıran tecrübeli kanat oyuncusu İsmail Haktan Odabaşı'nı 2.5 yıllığına renklerine bağlayan 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2 futbolcusuyla vedalaştı.

Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar yaptığı açıklamada, Artun Akçakın ve Hüseyin Cihan Avcu ile yollarını ayırdıklarını söyledi. Kadayıfçılar, "İki futbolcumuza kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Aramızda herhangi bir problem yaşamadan kendileriyle karşılıklı anlaştık ve yollarımızı ayırdık. Hem Artun'a hem de Cihan'a bundan sonraki futbol yaşamlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:05 Kaynak: DHA

Boluspor, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivasspor, Barcelona'nın Eski Yıldızı Bojan Krkic ile Anlaşmaya Vardı Sebastian Giovinco, Bafetimbi Gomis'in Formasını Giydiği Al Hilal'e Transfer Oldu

Kostas Mitroglou, Galatasaray'ın İlk Yunan Futbolcusu Oldu Nantes Taraftarı Emiliano Sala'yı Unutmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:29:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 2 Ayrılık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]