Manisa Büyükşehir Belediyespor'da bir iç bir dış transfer
1 saat önce
TFF 2'nci Lig kulübü Manisa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Balıkesirspor'dan orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan'la 2 yıllız sözleşme imzalarken, iç transferde ise ön libero Emir Alagöz'le yeninden anlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:15 Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig kulübü Manisa Büyükşehir Belediyespor
, dış transferde Balıkesirspor
'dan orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan
'la 2 yıllız sözleşme imzalarken, iç transferde ise ön libero Emir Alagöz
'le yeninden anlaştı. Halil Onlutmak Tesisleri'nde düzenlenen törenine Başkan Mevlüt Aktan da katıldı. 2006 yılında Borussia Dortmund
'dan Manisaspor
'a transfer olan Nizamettin, Orduspor
ve Gençlerbirliği
'nde de oynadı. 32 yaşındaki gurbetçi oyuncu Süper Lig'de 154 maçta 2 gol atarken, 1'inci Lig'de 118 karşılaşmada 20 gol kaydetti. Nizamettin, "Hedefim yeni kulübümde şampiyonluk yaşamak" dedi. Yuvada kaldığı için mutlu olduğunu dile getiren Emir ise yeşil-beyazlı takımı bir üst lige taşımak için ter dökeceğini vurguladı.
- Manisa
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