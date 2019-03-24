Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Çifte Sevinç

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Çifte Sevinç

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3'üncü galibiyetini Darıca Gençlerbirliği'ni evinde 4-0 yenerek alan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hem takımın yeniden çıkışa geçmesi hem de altyapıda yetişen Mehmet Uysal'ın ilk golünü atması yönetimin yüzünü güldürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Çifte Sevinç, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3'üncü galibiyetini Darıca Gençlerbirliği'ni evinde 4-0 yenerek alan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hem takımın yeniden çıkışa geçmesi hem de altyapıda yetişen Mehmet Uysal'ın ilk golünü atması yönetimin yüzünü güldürdü. Son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle zirve yarışından kopmayıp Play-Off hattındaki yerini iyice sağlamlaştıran Manisa BŞB'de altyapıdan çıkan 19 yaşındaki Mehmet, Darıca karşısında 80. dakikada oyuna girip 89. dakikada Çağrı'nın pasını gole çevirdi. 

Genç futbolcu attığı golden sonra sevinç gözyaşları döktü. Maçın ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşanırken takımı kutlayan Başkanı Mevlüt Aktan, kulübün altyapısından yetişen ve ilk golünü atan Mehmet Uysal'a sarılıp genç golcüyü özel olarak tebrik etti. Başkan Aktan, genç futbolcuya, "Senin attığın gole takımın galibiyeti kadar sevindik. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da daha atacağın çok goller var. Hep böyle çok çalışmaya devam et. Senden beklentilerimiz büyük" diyerek moral verdi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:40 Kaynak: DHA

Spor
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