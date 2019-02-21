Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Geri Sayım

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Geri Sayım

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor maçının hazırlıklarını Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Geri Sayım, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı.

Koordinason ve pas çalışmasının ardından taktik çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un antrenmanı sınırlandırılmış alanda oyunla sona erdi. Tedavisi devam eden Ufukhan Bayraktar, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak çalıştı ve düz koşu yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:26 Kaynak: Bültenler

Pendikspor, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rıza Çalımbay: Beşiktaş'tan Teklif Gelirse Kabul Ederim Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşamadı

Adanaspor'un Yeni Teknik Direktörü Eyüp Arın Oldu Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Mazot ve Gübre Destek Ödemeleri Yarın Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 17:19:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Geri Sayım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]