Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hazırlıklar Tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hazırlıklar Tamamlandı

2 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hazırlıklar Tamamlandı, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren ve puan kaybına kesinlikletahammülü bulunmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cumartesi günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarını bugün teknik direktörü Mustafa Çapanoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı ve Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bugün teknik direktörü Mustafa Çapanoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği ter idmanında düz koşu ve 5'e 2 pas çalışması yapılırken. antrenman stretching ile tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da kart cezalısı olan Erman Bulucu ve Mehmet Yılmaz, Tarsus İdman Yurdu maçında forma giyemeyecekler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:54 Kaynak: Bültenler

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