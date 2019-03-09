Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hazırlıklar Tamam

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hazırlıklar Tamam

1 saat önce

Mustafa Çapanoğlu yönetiminde Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından tamamladı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hazırlıklar Tamam, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 43 puanla 4. sırada yer alan temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın saat 15.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Konya Anadolu Selçukspor maçının hazırlıklarını bugün teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ter idmanıyla tamamladı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı rakibini 4-0 farklı mağlup etmeyi başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mümin Özkasap Stadı'nda yarın saat 15.00'de başlayacak oyan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılıp zirve yarışındaki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:25 Kaynak: Bültenler

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