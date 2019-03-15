Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hazırlıklar Tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hazırlıklar Tamamlandı

2 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını bu sabah Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hazırlıklar Tamamlandı, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 27'inci hafta mücadelesinde yarın saat 15.00'de deplasmanda Fatih Karagümrükspor ile kozlarını paylaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hazırlıklar bu sabah Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde, teknik direktörümüz Mustafa Çapanoğlu yönetiminde yapılan ter idmanıyla tamamlandı.

Bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanın ardından hazırlıklarına son noktayı koyan Manisa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul'a hareket etti ve akşam saatlerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:29 Kaynak: Bültenler

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