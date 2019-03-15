Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hazırlıklar Tamamlandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 27'inci hafta mücadelesinde yarın saat 15.00'de deplasmanda Fatih Karagümrükspor ile kozlarını paylaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hazırlıklar bu sabah Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde, teknik direktörümüz Mustafa Çapanoğlu yönetiminde yapılan ter idmanıyla tamamlandı.

Bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanın ardından hazırlıklarına son noktayı koyan Manisa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul'a hareket etti ve akşam saatlerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.