Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hazırlıklar Tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hazırlıklar Tamamlandı

40 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3 Nisan Çarşamba günü saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacağı Tokatspor maçının hazırlıklarını Hali Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hazırlıklar Tamamlandı, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, 29'uncu hafta mücadelesinde 3 Nisan Çarşamba günü saat 13.30'da Tokat Gazi Osmanpaşa Stadı'nda karşılaşacağı Tokatspor maçının hazırlıklarını Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda oyunun ardından şut çalışması yapan temsilcimiz antrenmanı yarı sahada taktik, serbest koşu ve stretching ile tamamladı. Yarın sabah Tokat'a gidecek olan temsilcimiz burada kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:45 Kaynak: Bültenler

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Güncel
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