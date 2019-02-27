Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hazırlıklar Tam Gaz
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bandırmaspor Baltok maçının hazırlıklarını bugün Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde teknik direktörümüz Mustafa Çapanoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 39 puanla dördüncü sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cumartesi günü saat 14.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Bandırmaspor Baltok maçının hazırlıklarını teknik direktörümüz Mustafa Çapanoğlu yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'un düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı sınırlandırılmış alanda baskı, pres çalışmasıyla devam etti. Atak sonlandırma çalışmasının ardından taktik çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bugün gerçekleştirdiği antrenman stretching ile sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:07 Kaynak: Bültenler
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