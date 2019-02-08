Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Hedef Mutlak Galibiyet

Manisa'da karşılaşacağı rakibini mağlup edip galibiyetler serisini başlatmanın hesaplarını yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Etimesgut ile oynayacağı zorlu 90 dakikada büyük bir taraftar desteğini arkasına almak istiyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetiminden yapılan açıklamada, taraftarlar desteğinin çok önemli olduğu vurgulanarak, tüm futbolseverler maça davet edildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un seriyi başlatma adına sadece bir galibiyete ihtiyacı olduğunu söyleyen futbol şube sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, " İnşallah Pazar günü taraftarlarımızın da desteğiyle şanssızlığımızı kıracağız ve galibiyetler serisini başlatacağız" dedi.

Kadayıfçılar, " Bu İşin Peşini Sonuna Kadar Bırakmayacağız"

Pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacakları Etimesgut Belediyespor maçına tüm Manisalıları davet eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, " Bu takımın sadece bir galibiyete ihtiyacı var. İnşallah Pazar günü kendi evimizde karşılaşacağımız Etimesgut Belediyespor maçında şanssızlığımızı kıracağız. Ligin ikinci yarısında şanssız puanlar kaybettik. Biz, bu takıma sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz. Bu zorlu süreçte Manisa Büyükşehir Belediyespor'u seven, destek veren taraftarlara da önemli görev düşüyor. Manisa'da oynadığımız birçok maçta taraftarlarımızdan şu ana kadar güzel destek aldık. Bu desteğin her geçen hafta artmasını bekliyoruz. Futbolda tribün desteği çok önemli. Bu sene lig gerçekten çok zor. Şampiyonluk yolunda pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız Etimesgut Belediyespor maçına tüm Manisa halkını, Mümin Özkasap Stadı'na, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Tam Kadro

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Etimesgut Belediyespor maçında ise sahaya tam kadro çıkacak. Temsilcimizde kart cezaları sona eren Ufukhan Bayraktar ve Erman Bulucu, teknik direktör Levent Devrim'in görev vermesi halinde Etimesgut Belediyespor maçında forma giyebilecekler. Yarın gerçekleştireceği ter idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Karşılaşmanın Hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21. hafta maçlarında görev alacak olan hakemleri açıkladı. Pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor arasında oynanacak olan mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Ünal Doğru ve Samet Özkul yapacaklar. Cihan Ataş ise dördüncü hakem olarak saha kenarında olacak.