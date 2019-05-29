Manisa Büyükşehir Belediyespor'da iki aday

TFF 2'nci Lig Play-Off'unda şampiyon olan Fatih Karagümrük'e yarı finalde elenerek hedefine ulaşamayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da iki teknik direktör adayı ön plana çıktı.

Taner Taşkın'la yollarını ayıran yeşil-beyazlılarda yönetim, Ercüment Coşkundere ve Ahmet Taşyürek isimlerini gündeme getirdi. Başkan Mevlüt Aktan ve Sportif Direktör Levent Devrim'in iki çalıştırıcı ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Aceleci davranmak istemeyen Manisa ekibinin Ramazan Bayramı sonunda kesin kararını vereceği kaydedildi.

Coşkundere, kariyerinde Samsunspor, Sakaryaspor, Fatih Karagümrük, Çerkezköy, Ümraniye, Tokatspor ve Tuzlaspor'da görev aldı. Ahmet Taşyürek ise Şanlıurfaurfaspor, Pendikspor, Hatayspor, Kırıkhanspor ve Ümraniyespor'da çalıştı. yaşındaki Ahmet Taşyürek ise en son Ümraniyespor'da görev aldı. Taşyürek daha önce ise Şanlıurfa, Pendik, Hatayspor, Kırıkhan gibi takımlarda görev yaptı. Son kararın bu hafta içinde verilmesi bekleniyor.

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