Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'da iki aday
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Manisa Büyükşehir Belediyespor'da iki aday

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Play-Off'unda şampiyon olan Fatih Karagümrük'e yarı finalde elenerek hedefine ulaşamayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da iki teknik direktör adayı ön plana çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da iki aday, System.String[]

TFF 2'nci Lig Play-Off'unda şampiyon olan Fatih Karagümrük'e yarı finalde elenerek hedefine ulaşamayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da iki teknik direktör adayı ön plana çıktı.
Taner Taşkın'la yollarını ayıran yeşil-beyazlılarda yönetim, Ercüment Coşkundere ve Ahmet Taşyürek isimlerini gündeme getirdi. Başkan Mevlüt Aktan ve Sportif Direktör Levent Devrim'in iki çalıştırıcı ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Aceleci davranmak istemeyen Manisa ekibinin Ramazan Bayramı sonunda kesin kararını vereceği kaydedildi. 
Coşkundere, kariyerinde Samsunspor, Sakaryaspor, Fatih Karagümrük, Çerkezköy, Ümraniye, Tokatspor ve Tuzlaspor'da görev aldı. Ahmet Taşyürek ise Şanlıurfaurfaspor, Pendikspor, Hatayspor, Kırıkhanspor ve Ümraniyespor'da çalıştı. yaşındaki Ahmet Taşyürek ise en son Ümraniyespor'da görev aldı. Taşyürek daha önce ise Şanlıurfa, Pendik, Hatayspor, Kırıkhan gibi takımlarda görev yaptı. Son kararın bu hafta içinde verilmesi bekleniyor.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:47 Kaynak: DHA
Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor
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