Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'da İki Ayrılık

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da İki Ayrılık

12 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Artun Akçakın ve Hüseyin Cihan Avcu ile yollar ayrıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da İki Ayrılık, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, " İki futbolcumuza kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Aramızda herhangi bir problem yaşamadan kendileriyle karşılıklı anlaştık ve yollarımızı ayırdık. Hem Artun'a hem de Cihan'a bundan sonraki futbol yaşamlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:08 Kaynak: Bültenler

Futbol, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Güncel
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