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Manisa Büyükşehir Belediyespor'da iki yabancı basketbolcuyla yollar ayrıldı
6 saat önce
Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor iki yabancı oyuncusuyla yollarını ayırdı.
Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor iki yabancı oyuncusuyla yollarını ayırdı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ileri bir tarih ertelendiği hatırlatıldı.
Takımdaki oyunculardan Isiah Umipig ve Brayon Lake'in bu süreci ülkelerinde geçirmek üzere Türkiye'den ayrıldığının belirtildiği açıklamada, "Normal sezonun bitimine 6 hafta kalması ve maç fikstürünün belirsizliği göz önünde bulundurularak iki oyuncu ile yolarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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