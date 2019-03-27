Manisa Büyükşehir Belediyespor'da İzin Bitti
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftaların forma takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3 Nisan Çarşamba günü hafta içi mesaisinde deplasmanda karşılaşacağı Tokatspor maçının hazırlıklarına başladı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftaların forma takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3 Nisan Çarşamba günü hafta içi mesaisinde deplasmanda karşılaşacağı Tokatspor maçının hazırlıklarına başladı.
Haftayı 4-0'lık Darıca Gençlerbirliği galibiyeti ile tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 2 günlük izin sona erdi. Grupta maçı 5 galibiyet, 2 beraberlikle teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetimindeki son 7 geçen Manisa ekibi, şampiyonluk yarışını sürdürürken Play-Off'u da bir an önce garantilemeye çalışıyor.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:13 Kaynak: DHA
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