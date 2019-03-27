Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'da İzin Bitti

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da İzin Bitti

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftaların forma takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3 Nisan Çarşamba günü hafta içi mesaisinde deplasmanda karşılaşacağı Tokatspor maçının hazırlıklarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da İzin Bitti, System.String[]


TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftaların forma takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3 Nisan Çarşamba günü hafta içi mesaisinde deplasmanda karşılaşacağı Tokatspor maçının hazırlıklarına başladı. 

Haftayı 4-0'lık Darıca Gençlerbirliği galibiyeti ile tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 2 günlük izin sona erdi. Grupta maçı 5 galibiyet, 2 beraberlikle teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetimindeki son 7 geçen Manisa ekibi, şampiyonluk yarışını sürdürürken Play-Off'u da bir an önce garantilemeye çalışıyor.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:13 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin Yerli Üretim Elektrikli Traktörünü Tanıttı Fenerbahçe'nin Rakibi Olipia Milano McGregor'ın Emeklilik Kararında Elif Aksu Detayı ve Taciz Skandalı Fatih Terim, 3 Yıldızı Bedava Getirmek İçin Çalışacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 12:49:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'da İzin Bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]