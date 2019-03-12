Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Karagümrük Maçının Startı Verildi

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Karagümrük Maçının Startı Verildi

10 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cumartesi günü saat 15.00'de deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük A.Ş maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Karagümrük Maçının Startı Verildi, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 46 puanla 4'üncü sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da gözler Cumartesi günü saat 15.00'de deplasmanda oynanacak olan Fatih Karagümrük A.Ş maçına çevrilirken, hazırlıklar ise bugün Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde yapılan antrenmanla başladı. Isınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un antrenmanı topla dayanıklılık ve yarı sahada taktik çalışmasıyla sona erdi.

Ligin İlk Yarısında Oynanan Maçı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kazanmıştı

Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Fatih Karagümrük arasında ligin ilk yarısında Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-1'lik skorla Manisa Büyükşehir Belediyespor kazanmıştı. Bu maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor'u galibiyete taşıyan goller ise Erman Bulucu, Zafer Şensoy ve Artun Akçakın'dan gelirken, Fatih Karagümrük'ün ise tek golünü Adil Demirbağ kaydetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:01 Kaynak: Bültenler

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