Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Kürşat Aydın'la Yollar Ayrıldı

Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar yaptığı açıklamada, " Kürşat Aydın ile yaptığımız görüşme sonrasında sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettik. Kürşat Aydın'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.