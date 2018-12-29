Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Kürşat Aydın'la Yollar Ayrıldı
1 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, futbolcusu Kürşat Aydın'la yollarını ayırdı.
Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar yaptığı açıklamada, " Kürşat Aydın ile yaptığımız görüşme sonrasında sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettik. Kürşat Aydın'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:56 Kaynak: Bültenler
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